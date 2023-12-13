Врач рассказала о влиянии дофамина на работоспособность

Дофамин — один из медиаторов центральной нервной системы. О том, как он влияет на состояние и работоспособность человека, и как так вышло, что из-за дофамина ожидание Нового года радует больше, чем сам праздник, 13 декабря рассказала «Известиям» врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

«Нейромедиаторы помогают клеткам головного мозга (нейронам) общаться между собой. Нейроны, которых в мозге взрослого человека более 86 млрд, соединены между собой синапсами. Это как если бы все жители планеты взялись за руки. Но чтобы сигнал от одной клетки попал в другую, нужен посредник — его роль и выполняют медиаторы, или нейротрансмиттеры. Благодаря им импульс проходит через синапсы и передает информацию следующим клеткам по цепочке, пока не угасает или не достигает своей цели», — объяснила врач.

Одни медиаторы возбуждают клетки, другие тормозят их активность. Дофамин обладает обоими свойствами: например, снижает выработку гормона пролактина в аденогипофизе, но возбуждает нейроны в отделах мозга, ответственных за эмоции и мотивацию. По словам специалиста, если дофамина достаточно и рецепторы в клетках головного мозга хорошо его улавливают, человек будет активным и подвижным.

Более низкий уровень дофамина, как отметила Демьяновская, делает человека безразличным и инертным. В выходные такие люди предпочитают остаться дома, им трудно принимать решения, они долго взвешивают за и против, не любят перемен и редко берутся за новую работу.

«Этот медиатор скорее отвечает за предвкушение удовольствия. И особенно активно он вырабатывается, когда человек находится в ситуации новизны. Многим хорошо знакомы приятные ощущения от ожидания желанной поездки или праздника, например Нового года. Радость доставляет именно подготовка и планирование — приятно составлять новогоднее меню, выбирать подарки, приглашать в гости друзей и близких. А в саму новогоднюю ночь эйфория у многих спадает: месяц готовились, а через час после боя курантов легли спать. Дело в том, что уровень дофамина падает сразу после достижения цели», — пояснила врач.

По ее словам, чтобы восполнить недостаток нейромедиатора, мозгу нужен новый стимул. Проблема в том, что часто он останавливает свои поиски на доступных, но не самых эффективных источниках дофамина. Это могут быть бесконечные и необдуманные покупки, компьютерные игры и бесцельное «залипание» в социальных сетях. Все это повышает уровень дофамина, но ненадолго.

«Существуют препараты, которые повышают уровень дофамина, но они предназначены для пациентов с очень выраженным дефицитом. Для здоровых людей есть безопасные способы поддерживать оптимальный уровень дофамина. Он растет, когда мы занимаемся спортом, танцуем, общаемся с близкими, посвящаем время своим увлечениям, узнаем что-то новое. Чтобы в течение дня оставаться бодрым и работоспособным, очень важно хорошо спать ночью. В норме концентрация дофамина снижается перед сном — чтобы мозг как следует отдохнул, а не метался в поиске новых ощущений», — отметила Демьяновская.

После пробуждения уровень нейромедиатора растет, и это помогает учиться и работать. Но если человек засиживается допоздна или плохо спит ночью, в системе происходит сбой: с утра он вялый и разбитый, а к вечеру чувствует прилив энергии и снова не может уснуть. По этой же причине не стоит брать с собой в кровать смартфон: помните, что онлайн-серфинг повышает уровень «легкого» дофамина, после которого нейромедиатора станет меньше, чем было», резюмировала невролог.

12 мая в День осведомленности о синдроме хронической усталости врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, что чаще всего это состояние встречается в возрасте 40–59 лет. При этом женщины во всех возрастных категориях более подвержены этому заболеванию, составляя 60–85% от всех заболевших.

По ее словам, часто синдром хронической усталости прячет под своей маской хроническую депрессию, тревожный синдром или психосоциальную дезадаптацию и даже такие серьезные заболевания, как, например, шизофрения.