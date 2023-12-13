Стало известно о конфискации в РФ принадлежащего спонсорам ВСУ холдинга ВПК

Российский холдинг предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), находящийся под контролем спонсировавших украинскую армию выходцев с Украины, передан Росимуществу после удовлетворения Волжским городским судом Волгоградской области иска Генпрокуратуры РФ. Об этом 12 декабря сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, иск заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева был рассмотрен судом в закрытом режиме за один день. Установлено, что бывший министр транспорта и связи, первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева, которым принадлежит промышленный холдинг, являются членами экстремистской группы, выступают против российской спецоперации, а также спонсируют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Отмечается, что помощь украинским военным осуществлялась через названный именем Ефименко Белоцерковский благотворительный фонд. Там собираются средства на нужды ВСУ, а волонтеры фонда приобретают военным продукты, шьют одежду и маскировочные сети.

Кроме того, Ефименко, являясь президентом украинской компании ООО «Биофарма Плазма», использует ее ресурсы для приобретения и поставок ВСУ дронов, медикаментов и продуктов питания.

«При этом все свои активы в России господин Ефименко, как выяснил надзор, передал родной сестре Елизавете Андреевой», — пишет газета, уточнив, что среди них ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» (ПАО «УралАТИ» в Асбесте Свердловской области).

Дочерние предприятия публичного акционерного общества — АО «Завод фрикционных и термостойких материалов» («Фритекс»), ООО «Вати-Авто», ООО «Научно-производственное объединение «Завод тормозных механизмов», ООО «Колодка-Композит», ООО «Темак-Инжиниринг», ООО «Волжский завод текстильных материалов». Основными заказчиками этих компаний являются государственные оборонные заводы. В частности, их изделия используются для производства самолетов, вертолетов, военных автомобилей, боевых машин десанта и пехоты.

Сестра Ефименко, которой принадлежит холдинг, пыталась скрыть свою родственную связь с ним, получив гражданство РФ и сменив в 2022 году фамилию, имя и отчество с Марии Алексеевны Ефименко на Елизавету Николаевну Андрееву.

Таким образом, суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры вечером 12 декабря, поскольку контроль членов экстремистского объединения над поставляющими продукцию оборонным заводам «создает серьезную угрозу безопасности» РФ, говорится в документах.

Ранее, 7 декабря, было возбуждено уголовное дело о госизмене в отношении жителя Тюменской области, который обвиняется в финансировании ВСУ. По данным УФСБ, задержанный целенаправленно занимался финансированием украинской армии.