Энергетики устранили последствия аварии на подстанции в Биробиджане

В поселках Биробиджана восстановлено электроснабжение, прерванное в результате технологического нарушения в работе подстанции. Работы проводили энергетики АО «ДРСК «Электрические сети ЕАО». Света из-за аварии не было в поселках Тукалевский, Железнодорожный, им. Лукашова, Кирпичики, в селе Птичник.

Как рассказали ИА ЕАОMedia в ДРСК ЕАО накануне, 12 декабря, в 22:36 в диспетчерскую службу поступил сигнал об отключении силового оборудования на подстанции. Специалисты оперативно прибыли на место и начали переключать потребителей и устранять повреждения. Примерно к 1 часу ночи всех потребителей, в том числе социальные объекты, удалось перевести на резервную схему электроснабжения.

Во время аварийно-восстановительных работ пришлось отключить от электроснабжения часть жителей поселка Тукалевский и села Птичник. После замены переходных изоляторов на подстанции специалисты полностью восстановили электроснабжение всех потребителей.

Ранее, 5 декабря, сообщалось, что авария на Славяносербской насосной станции оставила без воды 230 тыс. абонентов, проживающих в ряде населенных пунктов Луганской Народной Республики.