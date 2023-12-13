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Путин поздравил Совет Федерации с 30-летием

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в среду, 13 декабря, поздравил сенаторов с 30-летием создания Совета Федерации Федерального собрания РФ.

В частности, глава государства отметил, что самого глубокого уважения заслуживает активная помощь парламентариев участникам СВО и жителям новых регионов России.

«Сегодня, когда мы сталкиваемся с глобальными вызовами, самого глубокого уважения заслуживает активная помощь сенаторов Российской Федерации участникам специальной военной операции, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — говорится в поздравлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил роль Совета Федерации в развитии России и общества, формировании законодательной базы, укреплении потенциала регионов страны, решении ключевых задач экономики и социальной сферы, науки и образования, здравоохранения и культуры. Путин подчеркнул, что сенаторы всегда ставят на первое место интересы людей и стараются делать всё для поддержки ветеранов, пенсионеров, многодетных семей, молодежи.

Путин выразил уверенность в том, что компетентность сенаторов, их ответственный подход к делу, конструктивное взаимодействие с исполнительной властью, политическими партиями и общественными объединениями позволят им и дальше работать на благо России и ее народа.

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