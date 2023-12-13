Россияне продолжают направлять вопросы в преддверии прямой линии Путина

В кол-центр, который принимает вопросы для «Итогов года с Владимиром Путиным», обратилось уже более полутора миллионов (1 557 445) россиян.

В числе основных тем, которые беспокоят граждан, — спецоперация по защите Донбасса, проблемы ЖКХ, соцподдержка, здравоохранение и образование. Волонтеры и сотрудники кол-центра принимают обращения круглосуточно. Прием продлится до окончания мероприятия.

Старт запланирован на 14 декабря 12:00 мск. Ни один вопрос не останется без ответа, потому что волонтеры продолжат работать над ними в течение года после завершения мероприятия.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в итогах года примут участие журналисты иностранных СМИ. Модераторами мероприятия станут журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Прием вопросов начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 800 200-40-40 или отправив SMS на номер 04040. Можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году стало доступно приложение для смартфонов.

Итоги года совместят в себе прямую линию и большую пресс-конференцию президента. Они являются самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны.