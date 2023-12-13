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Первый семейный МФЦ открыли в Хабаровске

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Фото: официальный сайт правительства Хабаровского края
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В Хабаровске на улице Постышева открыл свои двери первый семейный многофункциональный центр (МФЦ). Там будут помогать тем, кто нуждается в особых мерах психологической и социальной поддержки. Еще два таких центра откроются в Ванинском и Бикинском районах. Они заработают в 2024 году, объявленном главой государства Владимиром Путиным Годом семьи.

Как поясняет ИА AmurMedia, семейный МФЦ принимает молодые семьи, семьи участников СВО, семьи с детьми-инвалидами, тех, кто пострадал от семейного насилия или находится в трудной жизненной ситуации.

По словам замглавы регионального правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, в Хабаровском крае проживает 280 тыс. детей. Есть семьи, находящиеся в социально опасном положении и нуждающиеся в особых мерах социальной и психологической поддержки. Такие граждане в подобных центрах смогут найти ответы на все вопросы.

Учреждение оборудовали детским игровым уголком, организована «доступная среда». Проект реализован совместно с Фондом поддержки детей. Ранее край победил в конкурсе инновационных социальных проектов и получил из федерального бюджета 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае до конца года построят еще один ФАП. Новый фельдшерско-акушерский пункт появится в районе имени Лазо.

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