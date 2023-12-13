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Около 100 тыс. жителей Ростовской области остались без электроснабжения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Аварийные службы Ростовской области продолжают вести работы по восстановлению электроснабжения в регионе. По состоянию на утро среды, 13 декабря, в регионе без света остаются около 100 тыс. человек, сообщил губернатор Василий Голубев.

«В течение ночи энергетики восстановили электроснабжение более 80 тыс. жителей Ростовской области. Около полуночи была восстановлена высоковольтная линия, что позволило возобновить электроснабжение района Александровка Ростова-на-Дону и части Аксая», — написал он в Telegram-канале.

Голубев добавил, что заслушает доклады о ходе работ на совещании в правительстве.

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Энергоснабжение в Ростовской области было нарушено накануне, восстановлением занимаются специалисты компании «Россети». К обморожению и обрыву проводов привели ледяной дождь и сильный ветер. При этом погодные условия остаются непростыми, местами затруднен доступ спецтехники.

В Ростове-на-Дону из-за непогоды ограничено движение трамвайных и троллейбусных маршрутов.

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