Предприниматель в ЕАО заплатит владельцу авто за его порчу снегом

В Биробиджане по решению суда хозяин магазина должен выплатить компенсацию владельцу автомобиля, поврежденного снегом. Спор в суде завершился мировым соглашением.

Как уточняет ИА EAOMedia со ссылкой на Биробиджанский районный суд, житель города обратился к предпринимателю с иском о возмещении ущерба. По его данным, в марте 2023 года на его машину с крыши магазина, которым владеет бизнесмен, обрушился снег. Хозяин машины посчитал, что автомобиль был поврежден из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по уборке здания.

Ответа на свою претензию он не получил и попросил суд взыскать с ответчика затраты на ремонт, проведение экспертизы, юридическую помощь, а заодно возместить расходы по оплате госпошлины, всего 88,5 тыс. рублей.

Во время судебного заседания стороны попросили суд утвердить мировое соглашение. По его условиям ответчик обязуется выплатить истцу в виде компенсации материального ущерба 35 тыс. рублей. Суд мировое соглашение утвердил.