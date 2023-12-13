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Байден выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО

Байден: Украина будет в НАТО, в этом нет сомнений
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Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Украина в будущем станет членом НАТО. Запись пресс-конференции американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме была опубликована в среду, 13 декабря, телеканалом MSNBC на YouTube.

«Украина будет в НАТО, в этом нет сомнений. Мы заявили на саммите в Вильнюсе, что Украина станет членом альянса, когда все союзники согласятся с этим и когда условия будут выполнены», — отметил он.

Кроме того, Байден выразил мнение, что на данный момент вопрос о присоединении Киева к альянсу пока что неактуален, так как всё внимание должно быть сфокусировано на украинском кризисе.

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Ранее, 28 ноября, издание Euractiv сообщило, что между странами — членами Североатлантического альянса на данный момент существуют те же разногласия по Украине, что и на июльском саммите. Тогда государства были готовы направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда свое согласие дадут союзники и будут выполнены все условия. При этом США и Германия считают, что дискуссии о членстве Киева в альянсе могут начаться, когда он выполнит рекомендации ежегодной национальной программы.

Тогда же офис Зеленского сообщил о начале переговорного процесса с Италией по вопросу соглашения о гарантиях безопасности Киеву. Как отмечается, предоставление Римом гарантий безопасности будет важным шагом к приближению членства страны в Евросоюзе и НАТО.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

До этого, 16 октября, президент России Владимир Путин заявил, что для Москвы важен внеблоковый статус Украины.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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