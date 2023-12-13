Более 50 елочных базаров откроются в Хабаровске

В Хабаровске определено более 55 мест для новогодних елочных базаров. Однако городское управление торговли продолжает принимать заявки от предпринимателей на реализацию деревьев.

Часть елочных базаров заработает в ближайшие выходные, но основная торговля елками стартует 20 декабря.

Как уточняет ИА AmurMedia, самое большое количество базаров по традиции будет в Индустриальном районе (21) и в Центральном районе (20). В Железнодорожном районе самые крупные базары откроются в микрорайоне Большая-Вяземская и на улице Шелеста. В Краснофлотском районе точку продажи новогодних деревьев разместят на Тихоокеанской улице, а в Кировском — на улице Серышева.

Ранее, 12 декабря, в подмосковном Королеве открылся первый в регионе елочный базар. Всего в Московской области будет работать более 250 точек продажи хвойных деревьев в 45 городских округах. На елочных базарах будут представлены отечественные ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей.