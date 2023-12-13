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В отношении чиновников Красноярска возбудили дело из-за махинаций с землей

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Фото: Telegram/krpronws
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В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации города, в том числе экс-главы Березовского района Виктора Швецова, в связи с незаконной передачей строительной компании федерального земельного участка. Соответствующее поручение заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин дал прокурору Красноярского края, сообщило региональное надзорное ведомство 13 декабря.

Поручение было дано в рамках исполнения плана декриминализации Березовского района. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Прокуратура установила, что в 2017 году бывший глава департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска заключила с ОАО «Красноярская судостроительная верфь» договор купли-продажи земельного участка общей площадью в 160 тыс. кв. м. по заниженной стоимости, не имея при этом полномочий на распоряжение землей в федеральной собственности. В результате последующих сделок участок был передан строительной компании, начавшей с 2023 года возведение на нем жилого комплекса без учета потребности в социальных объектах.

Кроме того, как сообщили ТАСС в региональном ведомстве, глава Березовского района Швецов с октября 2017 года по февраль 2018 года подписал постановления о переводе трех земельных участков площадью более 720 тыс. кв. м с земель сельхозназначения и лесного фонда в земли промышленного и коммунального обслуживания, после чего земля была передана в аренду коммерческой организации. Затем глава района заключил сделки по отчуждению земель по заниженной стоимости.

Стоимость незаконно отчужденных муниципальных земель составляет 48 млн рублей. Полномочия главы Березовского района Швецова, занимавшего пост с 2014 года, были прекращены районным советом по собственному желанию во вторник, 12 декабря. Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Прокуратура направила иски в Арбитражный суд о признании сделок с отчуждением земли незаконными.

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В ноябре глава города Покрова Владимирской области Олег Котров подал в отставку после возбужденного против него уголовного дела о превышении должностных полномочий, связанного с махинациями с земельными участками. Ему вменяется заключение договоров купли-продажи земельных участков без торгов в отсутствие на то оснований, а также махинации с перепродажей земли на 4,9 млн рублей.

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