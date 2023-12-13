В администрации Троицка Челябинской области прошли обыски

В администрации города Троицк Челябинской области прошли обыски. Об этом 13 декабря сообщил источник «Известий».

По его данным, оперативные мероприятия проводятся в связи с уголовным делом о взяточничестве в отношении мэра города Александра Виноградова.

24 ноября в Подмосковье задержали депутата Пушкинского окружного совета Тимура Апарина по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Суд оставил его под арестом до 12 января 2024 года. Чиновник давно находится в поле зрения правоохранительных органов. Это связано с его схемами с земельными участками в Подмосковье.