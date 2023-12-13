ООН по спутниковым снимкам оценила масштаб разрушений в секторе Газа

Согласно данным со спутниковых снимков, в секторе Газа в разной степени разрушены по меньшей мере 18% зданий. Об этом стало известно во вторник, 12 декабря, из отчета спутникового центра ООН UNOSAT.

Авторы исследования уточняют, что информация актуальна на 26 ноября ― именно тогда были сделаны снимки, по которым проводился анализ разрушений.

Как выяснили эксперты, 10 049 зданий в Газе разрушены до основания, 8243 строений получили значительный ущерб, немногим более 19 тыс. зданий — урон средней степени. Всего пострадало 37 379 зданий, или 18% от общего числа строений в секторе Газа.

«Наибольший ущерб зафиксирован в провинциях Северная Газа и Газа: в Северной Газе было повреждено 3806 построек, в Газе ― 6243. В городе Газа зарегистрировано наибольшее количество разрушенных построек ― в общей сложности 2397», ― гласит отчет UNOSAT.

В этот же день минздрав сектора Газа заявил о более 18,4 тыс. погибших с начала обострения палестино-израильского конфликта. Еще более 50 тыс. человек получили ранения

За неделю до того во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за участившихся ударов ЦАХАЛ. В регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа, добавили в организации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.