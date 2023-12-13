Реклама
Прямой эфир
Экономика
Каждый восьмой россиянин заявил о планах открыть свой бизнес в 2024 году
Общество
Российские автодилеры рискуют не выполнить план продаж на 2024 год
Мир
Блинкен рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на $200 млн
Мир
Небензя назвал США ответственными за смерти жителей Газы из-за вето на резолюцию
Мир
Байден назвал присоединение Украины к НАТО вопросом времени
Мир
Власти Аргентины вдвое снизят курс национальной валюты для борьбы с кризисом
Мир
В Венгрии назвали условие снятия блокировки на помощь Украине
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –7 в столичном регионе 13 декабря
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
Мир
Резолюцию об импичменте Байдену приняли в комитете палаты представителей США
Мир
Писателя Бегбедера отпустили после допроса по делу об изнасиловании
Мир
Байден заявил о приближении США к потере возможности помогать Украине
Общество
Почти половина россиян планирует подрабатывать в 2024-м
Политика
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Мир
ГА ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа
Сюжет:

ООН по спутниковым снимкам оценила масштаб разрушений в секторе Газа

Спутниковый центр ООН UNOSAT: в секторе Газа в разной степени разрушено 18% зданий
0
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Согласно данным со спутниковых снимков, в секторе Газа в разной степени разрушены по меньшей мере 18% зданий. Об этом стало известно во вторник, 12 декабря, из отчета спутникового центра ООН UNOSAT.

Авторы исследования уточняют, что информация актуальна на 26 ноября ― именно тогда были сделаны снимки, по которым проводился анализ разрушений.

Как выяснили эксперты, 10 049 зданий в Газе разрушены до основания, 8243 строений получили значительный ущерб, немногим более 19 тыс. зданий — урон средней степени. Всего пострадало 37 379 зданий, или 18% от общего числа строений в секторе Газа.

«Наибольший ущерб зафиксирован в провинциях Северная Газа и Газа: в Северной Газе было повреждено 3806 построек, в Газе ― 6243. В городе Газа зарегистрировано наибольшее количество разрушенных построек ― в общей сложности 2397», ― гласит отчет UNOSAT.

Война без границ: ЦАХАЛ не ставит сроки окончания операции в Газе
ХАМАС, по информации израильской стороны, удерживает как минимум троих мужчин с гражданством РФ

В этот же день минздрав сектора Газа заявил о более 18,4 тыс. погибших с начала обострения палестино-израильского конфликта. Еще более 50 тыс. человек получили ранения

За неделю до того во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за участившихся ударов ЦАХАЛ. В регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа, добавили в организации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023