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Кандидат в президенты США предпочел поддержку Израиля вместо Украины

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Фото: REUTERS/Yossi Zeliger
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Особые отношения Израиля с Соединенными Штатами более приоритетны для Вашингтона, чем украинский конфликт. Таким мнением 12 декабря поделился баллотирующийся в президенты США губернатор Флориды Рон Десантис в ходе организованной телеканалом CNN панельной дискуссии Town Hall, которая состоялась в штате Айова.

Во время встречи у Десантиса спросили, какую страну он поддержал бы, если бы пришлось выбрать одну: Израиль в палестино-израильском конфликте или Украину в украинском конфликте.

По словам кандидата в президенты, этот вопрос не будет даже рассматриваться в случае угрозы Израилю со стороны Палестины и других стран Ближнего Востока, поскольку США и Израиль связывают тесные отношения. Более того, отметил губернатор Флориды, Израиль ― самый сильный союзник Соединенных Штатов в регионе.

Также Десантис подчеркнул, что главным союзником и источником поддержки для Украины должен выступать Евросоюз (ЕС). При этом Украина не входит в число вопросов, затрагивающих ключевые национальные интересы США.

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Вместе с тем американский политолог, экс-советник по вопросам внешней политики руководства республиканской партии Джим Джатрас заявил, что в США всё активнее проявляется снижение интереса у американской общественности к теме Украины. К тому же появляется больше вопросов о расходовании выделенных ей из бюджета денег. Аналитики предполагают, что Вашингтон может в будущем перейти к давлению на Киев с целью принудить к переговорам.

Согласно данным Gallup, с августа 2022 года по октябрь 2023-го доля американцев, которые говорят, что их страна помогает Украине «слишком сильно», выросла с 24 до 41%. Доля избирателей-республиканцев, считающих, что США делают слишком много для Украины, увеличилась с 43 до 62% в период с августа 2022 года по октябрь 2023-го по сравнению со скачком на 9–14% соответственно среди демократов.

Западные страны во главе с США усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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