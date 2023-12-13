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Автоматический доступ к электронной медкарте открыли для москвичей с полисом ОМС

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Для жителей Москвы с полисом ОМС и полной учетной записью на mos.ru открыли автоматический доступ к электронной медицинской карте. Об этом во вторник, 12 декабря, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам чиновника, теперь медицинская карта будет всегда под рукой. Доступ к ней можно получить на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», сообщает агентство городских новостей «Москва». Мэр отметил, что этот сервис стал одним из самых популярных. С начала 2023 года им воспользовались свыше 270 млн раз, пишет НСН.

В электронной медкарте содержатся результаты исследований, протоколы осмотров и другие данные, отмечает сайт aif.ru. Горожане могут сами добавлять туда документы, а также вносить информацию о личном и семейном анамнезе и т.д., отмечает ИА «Регнум».

Также там можно найти подраздел «Предварительные диагнозы». Так врач сможет сразу видеть полную картину по каждому заболеванию, чтобы выбрать наиболее эффективную тактику лечения с учетом проявления болезни и индивидуальных особенностей пациента, сообщает телеканал «360».

Без пыльных полок: как цифровые технологии приходят на смену бумажным журналам в поликлиниках Москвы
Новый электронный сервис позволит врачам получать доступ к актуальным данным о пациентах в режиме онлайн

2 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что отказ от медицинских карт в бумажном виде в поликлиниках является новым принципом организации работы первичного звена. В будущем переход на электронный формат будет обязательным, пишет RT.

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