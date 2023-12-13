Байден на пресс-конференции с Зеленским собрался сам задавать вопросы журналистам

Американский президент Джо Байден принимал 12 декабря в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского. После переговоров президенты вышли к прессе, но американский лидер запутался и заявил о собственной готовности поспрашивать журналистов. Заметив оплошность, он попытался обратить всё в шутку и вполне адекватное обращение.

«Спасибо, да, смотрите, мы будем чередовать вопросы. Мы собираемся задать каждому в общей сложности по два вопроса, и я начну первым. Я спрошу ... эээ, я узнаю,.. кто первым задаст вопрос, ха-ха, ну, я тоже спрошу у вас чего-нибудь, верно? Ну и Дэнни Кемп», — наконец подытожил Байден свои попытки начать пресс-конференцию, на которой вопросы задают всё же журналисты.

Перед вопросами журналистов Владимир Зеленский выступил с речью, в ходе которой сообщил о встречах с главами оборонных предприятий США, руководителями Международного валютного фонда и Всемирного банка, о том, как все впечатлены 5%-м экономическим ростом Украины.

Во время же самой встречи с Зеленским Байден объявил о том, что подписал распоряжение о выделении еще $200 млн от министерства обороны для Украины, и эти средства страна получит быстро, сказано в сообщении на сайте Белого дома.

12 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен в своем заявлении для прессы сообщил, что в новый пакет помощи Украине от США войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для артиллерии.

Ранее в этот день президент США в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выделенный 6 декабря пакет американской военной помощи Украине в размере $175 млн стал преступной схемой по выводу денег, но бесконечно она работать не может.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.