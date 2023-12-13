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Звезда ситкома «Бруклин 9-9» Андре Брауэр умер на 62-м году жизни

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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На 62-м году жизни скончался американский актер Андре Брауэр. Об этом сообщил журнал Variety во вторник, 12 декабря.

Смерть актера подтвердила его агент Дженнифер Аллен. Причиной смерти Брауэра стала непродолжительная болезнь. Точный диагноз не сообщается.

Актер родился в Чикаго 1 июля 1962 года и окончил Стэнфордский университет, затем поступил в Джульярдскую школу на драматическое отделение.

Самой известной ролью Брауэра стала игра капитана Рэймонда «Рэя» Холта в сериале «Бруклин 9-9», который выходил с 2013 года. Это ситком на полицейскую тематику, который был удостоен двух премий «Глобус». Также актер исполнил роль детектива убойного отдела Фрэнка Пэмблтона в сериале «Убойный отдел» и роль лечащего врача главного героя в сериале «Доктор Хаус».

Он был дважды удостоен телевизионной премии «Эмми» за участие в сериалах «Убойный отдел» и «Вор».

Брауэр женат на актрисе Эми Бребсон. В их семье родились трое сыновей.

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