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Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $200 млн

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Президент США Джо Байден после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским одобрил выделение Киеву нового пакета военной помощи на сумму $200 млн. Об этом 12 декабря сообщает агентство Reuters.

«Только что я одобрил выделение Украине еще $200 млн по линии министерства обороны, скоро они поступят», — сказал Байден. Он добавил, что конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования.

В ходе встречи Зеленский поблагодарил правительство Америки за помощь и подчеркнул, что Киев становится всё менее зависимым от иностранной помощи. Он добавил, что хотел бы обсудить с американским лидером интеграцию Украины в ЕС.

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Сегодня завершается второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хочет доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи». 11 декабря Зеленский в Вашингтоне встретился с представителями вашингтонских оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выделенный 6 декабря пакет американской военной помощи Украине в размере $175 млн стал преступной схемой по выводу денег, но бесконечно она работать не может.

Также она упомянула заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что около 90% финансовой военной помощи Киеву осталось в США. Она подчеркнула, что заявление американского дипломата не просто вводит в заблуждение, но и подтверждает то, что для Вашингтона «Украина — возможность набить карманы».

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы Джо Байдена на посту американского президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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