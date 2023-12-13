NYT рассказала о штрафе бывшему сотруднику ООН с Украины за провальные инвестиции

Организация Объединенных Наций (ООН) выдвинула требование выплатить более $63 млн к своему бывшему сотруднику украинского происхождения Виталию Ваншельбойму. Об этом сообщила газета The New York Times во вторник, 12 декабря.

«Согласно судебным документам, ООН обязала одного из своих бывших чиновников лично выплатить $63,6 млн после того, как он потерял огромную сумму средств ООН, доверив их человеку, которого встретил на вечеринке», — сказано в статье.

Ваншельбойм, ранее пребывавший на посту помощника заместителя генерального секретаря организации, вместе со своим начальником инвестировали миллионы в несколько компаний, которые принадлежали бизнесмену по имени Дэвид Кендрик. Деньги, которые были вложены в компании, предназначались для финансирования работ, связанных с энергетикой и жилищными проектами.

Сумма, вложенная в бизнес Кендрика, не окупилась: вернуть удалось только 10% своих инвестиций. Ваншельбойм был уволен в январе после того, как его прямое отношение к рискованным инвестициям стало известно.

Помимо увольнения с поста, ему был назначен штраф в размере $63 626 806. Если Ваншельбойм не сможет выплатить эту сумму, приблизительно равную его годовой зарплате, он будет лишен права на пенсию ООН.

Бывший сотрудник уже подал в суд с просьбой отменить увольнение и снять штраф. Слушание по этому делу будет проведено в дистанционном формате в начале 2024 года.

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