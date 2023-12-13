Засуха в Панамском канале может привести к дефициту фруктов в Британии

Великобритания может столкнуться с ростом цен и дефицитом свежих продуктов из-за засухи, обмелевшей Панамский канал. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает издание inews.

Падение уровня воды на жизненно важном торговом пути между Тихим и Атлантическим океанами привело к резкому сокращению количества судов, способных пройти через канал. Десятки судов были вынуждены неделями стоять в очереди, чтобы обеспечить проход других кораблей по пути.

Британия и другие европейские страны зимой экспортируют скоропортящиеся продукты из Центральной и Южной Америк через торговый путь Панамского канала. По информации газеты, скоропортящиеся товары из Перу на сумму £22 млн, в том числе фрукты на сумму £18 млн, которые должны прибыть в Британию к католическому Рождеству, могут быть заблокированы.

Ранее, 9 декабря, газета Financial Times сообщила, что в Панамском канале существенно снизилась пропускная способность вследствие обмеления питающего его озера Гатун из-за засухи, сильнейшей с 1950-го. В Суэцком проблемой для доставки товаров являются нападения на суда йеменских хуситов. Из-за проблем в Панамском канале могут произойти задержки с поставками бытовой электроники, например техники Apple, а также с закупками рождественских украшений.