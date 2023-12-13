Американский предприниматель Илон Маск во вторник, 12 декабря, согласился с мнением миллиардера Дэвида Сакса о том, что Украина не сможет вернуть Крым, а также потеряет часть своих территорий из отказа от мирных переговоров.

«Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсона и Запорожье. Если он не заключит мирное соглашение сейчас, он также потеряет Харьков, Одессу и многое другое», — написал Сакс в своем аккаунте в Х.

В ответ на это Маск написал, что оценка миллиардера ему кажется верной.

Ранее, 25 ноября, Маск назвал дефицит боеприпасов в США из-за поставок вооружений Украине пугающим. Таким образом он ответил бизнесмену и инвестору Дэвиду Саксу, который писал, что из-за помощи Киеву Вашингтон не решил проблему нехватки снарядов.

До этого в том же месяце миллиардер также согласился с заявлением о невозможности победы Украины в конфликте с Россией, назвал президента страны Владимира Зеленского живущим в собственной реальности мясником и призвал его начать переговоры с Москвой, прекратив тем самым уничтожать в окопах всю украинскую молодежь.

22 ноября президент России Владимир Путин напомнил, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. По его словам, любые боевые действия всегда являются трагедией, и необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.