Небензя назвал США ответственными за смерти жителей Газы из-за вето на резолюцию

США несут полную ответственность за каждую смерть в секторе Газа после того, как наложили вето на резолюцию, в которой содержалось требование о прекращении огня в анклаве. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, 12 декабря.

«Заветировав призыв к прекращению огня, американская сторона фактически выдала лицензию на убийство и теперь несет всю полноту ответственности за каждую новую жертву конфликта в Газе», — высказался он.

Небензя подчеркнул, что эта вина лежит исключительно на Соединенных Штатах и другие страны-участники не должны ощущать себя ответственными за последствия решения Вашингтона.

При этом он отметил, что США не первый раз противодействуют миротворческим инициативам. По мнению Небензи, именно поэтому коллективные усилия членов ООН не привели к нужному результату. Он предположил, что в этом вина не Совета Безопасности организации в целом, а одной конкретной страны-участницы.

«Давайте называть вещи своими именами. Причина в том, что на пути всех миротворческих усилий глухим заслоном стоят Соединенные Штаты. С самого начала США прямо отвергали многостороннюю дипломатию», — заявил Небензя.

При этом постпред добавил, что РФ надеется на то, что СБ ООН вслед за Генассамблеей сможет потребовать прекращения огня в секторе Газа.

В этот же день Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, предложенную Египтом и Мавританией.

Ранее, 8 декабря, США наложили в СБ ООН вето на проект резолюции ОАЭ с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В тот же день заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Вашингтон не поддержал призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, поскольку они «посеют семена следующей войны».

Тогда же первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на то, что США фактически запрещают СБ ООН вмешиваться в палестино-израильский конфликт. Он также добавил, что страдания мирных жителей из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта должны быть остановлены, в то время как есть те, кто извлекает выгоду от этого.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.