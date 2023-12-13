Российские автодилеры рискуют не выполнить план продаж на 2024 год

Отечественные дилеры могут не выполнить план продаж автомобилей на 2024 год. Суммарно они должны реализовать почти 2 млн машин. Об этом «Известиям» сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«На нашем рынке подавляющее большинство составляют китайские марки — более 50%. У производителей из КНР большие амбиции и высокие планы. По нашим подсчетам, мы должны реализовать 1,8 млн автомобилей», — отметил вице-президент организации Вячеслав Жигалов.

Но, по данным «Автостата», с января по ноябрь 2023 года в России было реализовано 939,3 тыс. машин. А темпы реализации в последние месяцы снизились на треть, что связано с высокой ключевой ставкой, установленной Центробанком (в ноябре она составила 15%), ужесточением условий кредитования населения и повышением цен на автомобили.

В свою очередь, дилеры не могут отказаться от плана продаж или скорректировать его, так как в ином случае производитель имеет право расторгнуть договор без объяснения причин, заявил вице-президент РОАД Вячеслав Жигалов. По его словам, низкий спрос на новые автомобили может привести к тому, что они будут просто пылиться на складах.

Для выживания дилерам придется продавать машины себе в убыток и компенсировать финансовые потери навязыванием дополнительных услуг, как это было в 2019 году в период пандемии.

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Машинная возня: автодилеры рискуют не выполнить план продаж за 2024 год