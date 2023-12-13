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Брат спасенного из плена ХАМАС россиянина Рона Кривого рассказал о его состоянии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Освобожденный 29 ноября из плена радикального палестинского движения ХАМАС гражданин РФ Рон Кривой постепенно восстанавливается после нахождения в заложниках. Об этом 13 декабря рассказал «Известиям» его брат Игорь.

По словам Игоря, за прошедшие две недели к Рону вернулся аппетит, также у молодого человека постепенно налаживается сон. Освобожденный россиянин начал передвигаться самостоятельно после длительного истощения.

«Когда Рон вернулся, он был немного слаб, ему было тяжело спать, он потерял много веса. А теперь он уже начал тихо (спокойно. ― Ред.) спать, нормально кушать, а также ходить. Поначалу ему было тяжело ходить, потому что он долго не двигался, почти 50 дней», ― рассказал Игорь.

Также брат Кривого выразил огромную благодарность российским властям, которые помогли высвободить из плена Рона. Как отметил родственник, Рон ― на сегодняшний день единственный мужчина, которого отпустило ХАМАС.

Тем не менее Игорь заявил, что по-настоящему радоваться еще рано: это произойдет, когда все пленные окажутся на свободе.

Собеседник «Известий» подчеркнул, что необходимо приложить все усилия, чтобы освободить заложников как можно скорее.

«Нельзя терять ни минуты. Нужно сделать всё, чтобы их оттуда вытащить», ― сказал Игорь.

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Утром 26 ноября стало известно о передаче Международному комитету Красного Креста заложника с российским гражданством. Им оказался 25-летний Рон Кривой, который работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova на юге Израиля, который ХАМАС атаковало 7 октября.

29 ноября Кривой встретился с родителями впервые после освобождения из плена радикального движения ХАМАС.

В этот же день семья освобожденного из Газы россиянина поблагодарила МИД России, лично главу ведомства Сергея Лаврова, а также других сотрудников министерства и всех российских дипломатов, принявших участие в гуманитарной операции.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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