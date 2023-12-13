Госкомпании обяжут делиться бюджетами с IT-разработчиками

Доля расходов госкомпаний и госкорпораций на IT-продукты, решения и услуги не аффилированных с ними российских разработчиков с 2024 года должна составлять не менее 70%. На собственные решения госпредприятия смогут направлять всего 30% своих IT-бюджетов. Это следует из методических рекомендаций госкомпаниям и госкорпорациям, подготовленных «Центром компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий», с которыми ознакомились «Известия».

По мнению разработчиков рекомендаций, эти меры позволят поддержать российскую IT-отрасль: приток средств в нее будет измеряться «сотнями миллиардов рублей». Но Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения (ПО) и оборудования с этими доводами не согласилась.

«Установление доли расходов организаций на информационные технологии, связанные с привлечением специализированных российских компаний, не аффилированных с заказчиком, не менее 70% считаем нецелесообразным», — говорится в письме ассоциации члену совета комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артему Шейкину.

Госкорпорации используют решения, разрабатываемые собственными силами, из-за отсутствия аналогов на рынке, отмечается в этом обращении. Соответственно, модернизация и сопровождение этих решений осуществляются аффилированными с заказчиком организациями, говорится в нем. В своем письме организация просит сенатора рассмотреть свою позицию по поводу методических рекомендаций и по возможности представить ее правительству.

«Рекомендации по долевому распределению бюджета «70 на 30» — абсолютно правильная мера. Организации, для которой разработка ПО не является профильной деятельностью, сложно обеспечить длительный жизненный цикл своего продукта», — считает гендиректор компании ИВК Григорий Сизоненко.

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