Синоптики спрогнозировали снег и до –7 в столичном регионе 13 декабря

Облачность, снег, гололедица и до –7 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 13 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –7…–5 градусов, ночью похолодает до –10.

В Московской области прогнозируют –9…–4 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –12.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

12 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что снегопады ожидаются в Москве в ближайшие три дня. К выходным высота сугробов в столице достигнет 40–50 см.

11 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» спрогнозировал первую за месяц оттепель в Москве. Большую часть недели в городе температура воздуха днем будет держаться на отметке –4…–9 градусов. А в воскресенье не исключено, что столицу посетит первая за месяц оттепель.