Писателя Бегбедера отпустили после допроса по делу об изнасиловании

Писателя Фредерика Бегбедера освободили из-под стражи после допроса в полиции по делу об изнасиловании. Его отпустили под «презумпцию невиновности», поскольку он отрицает все обвинения, а его адвокат запросил дополнительные материалы, сообщило 12 декабря агентство France Presse в Telegram-канале со ссылкой на прокуратуру округа По.

Фредерик Бегбедер был взят под стражу во вторник в 9 часов утра в округе По (Атлантические Пиренеи) в связи с предварительным расследованием факта «изнасилования». Как стало известно газете Le Figaro в прокуратуре, жалоба была подана 23 июля 2022 года.

Прокурор По Родольф Жарри сообщил в пресс-релизе, разосланном в конце дня 12 декабря, что Бегбедер отрицает любые, предъявляемые ему обвинения.

«На данном этапе предварительное расследование должно быть продолжено, в частности, с целью совершения определенных действий, запрошенных адвокатом Фредерика Бегбедера», — сказано в нем.

Таким образом, мера пресечения в виде ареста писателю была отменена, он по-прежнему считается невиновным.

Согласно источнику, близкому к делу, подавшая иск женщина утверждала, что провела ночь с писателем в июле 2022 года. За эту ночь у нее якобы был один согласованный половой акт. Когда она спала писатель позволил себе второй, несогласованный с ней половой акт. За него дама и намерена наказать Бегбедера.