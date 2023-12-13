Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден одобрил выделение Украине $200 млн военной помощи
Мир
WSJ рассказала о начале операции ЦАХАЛ по затоплению тоннелей ХАМАС
Экономика
Цена нефти Brent на бирже Ice упала ниже $73 за баррель впервые с 28 июня
Мир
В Верховной раде признали провал мобилизации на Украине
Мир
Назарбаев заявил о близости мира к ядерной катастрофе
Общество
«Россети» задействовали более 450 сотрудников для работ в Ростовской области
Общество
Вильфанд предупредил о сугробах в 50 см в Москве к выходным
Мир
МО Украины опровергло возможную отставку главкома ВСУ Залужного
Мир
СМИ сообщили о внутриполитическом кризисе в Кабо-Верде из-за визита Зеленского
Мир
Сенатор США Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе старым хламом
Мир
Авиакомпания SAS подтвердила ситуацию с бизнесменом Очигавой
Общество
Для прямой линии с Путиным поступило более 1,5 млн обращений
Мир
Еще 22 гражданина РФ пересекли КПП «Рафах» для отправки в Каир
Мир
ЕК утвердила механизм «иммобилизации» доходов от замороженных активов ЦБ РФ
Общество
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Писателя Бегбедера отпустили после допроса по делу об изнасиловании

0
Фото: AP Photo/Zacharie Scheurer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Писателя Фредерика Бегбедера освободили из-под стражи после допроса в полиции по делу об изнасиловании. Его отпустили под «презумпцию невиновности», поскольку он отрицает все обвинения, а его адвокат запросил дополнительные материалы, сообщило 12 декабря агентство France Presse в Telegram-канале со ссылкой на прокуратуру округа По.

Фредерик Бегбедер был взят под стражу во вторник в 9 часов утра в округе По (Атлантические Пиренеи) в связи с предварительным расследованием факта «изнасилования». Как стало известно газете Le Figaro в прокуратуре, жалоба была подана 23 июля 2022 года.

Прокурор По Родольф Жарри сообщил в пресс-релизе, разосланном в конце дня 12 декабря, что Бегбедер отрицает любые, предъявляемые ему обвинения.

«На данном этапе предварительное расследование должно быть продолжено, в частности, с целью совершения определенных действий, запрошенных адвокатом Фредерика Бегбедера», — сказано в нем.

Таким образом, мера пресечения в виде ареста писателю была отменена, он по-прежнему считается невиновным.

Парад извращенцев: в Европе проявляют снисхождение к насильникам и педофилам
ООН планирует предложить отмену преследования за половые преступления

Согласно источнику, близкому к делу, подавшая иск женщина утверждала, что провела ночь с писателем в июле 2022 года. За эту ночь у нее якобы был один согласованный половой акт. Когда она спала писатель позволил себе второй, несогласованный с ней половой акт. За него дама и намерена наказать Бегбедера.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023