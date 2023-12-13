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Guardian рассказала об отношении республиканцев к мольбам Зеленского

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Сенаторы-республиканцы покинули встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, не изменив свою позицию о том, что помощь Киеву должна сочетаться с политикой безопасности границ. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает The Guardian.

Сенатор Маркуэйн Маллин заявил, что чрезвычайное финансирование бюджета не получит поддержки Республиканской партии, если оно не будет включать «настоящую, значимую миграционную реформу», против чего выступают демократы. Политики продолжают настаивать на том, что сперва из бюджета должны быть оплачены меры по усилению безопасности американских границ.

Сенатор от Оклахомы Джеймс Ланкфорд такдже добавил, что слова Зеленского не смогут повлиять на результат внутренней американской политической борьбы.

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Сегодня завершается второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хочет доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи». 11 декабря Зеленский в Вашингтоне встретился с представителями вашингтонских оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом. 12 декабря в расписании Зеленского был запланирован визит в Белый дом, а также встреча с сенаторами и спикером палаты представителей США.

Во время встречи с Зеленским президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн. При этом на вопрос журналистов, может ли победить Украина в вооруженном конфликте, американский лидер лишь усмехнулся и пожал плечами.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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