Корреспондент «Известий» показал работу российских военных в непогоду

Корреспондент «Известий» Денис Кулага 12 декабря показал кадры работы российских военных на артемовском направлении в зоне спецоперации. С полученными боевыми задачами наши военнослужащие справляются и в тяжелые погодные условия.

По словам корреспондента, штурмовые группы Южного военного округа (ЮВО) теснят противника с пригородных позиций «Дачи». Здесь ключевая роль лежит на плечах не только пулеметчиков, но и гранатометчиков.

«Огневая работа прямо в ливень — норма для наших бойцов, тем более когда там, на передовой, запрашивает поддержку наша пехота. И вот получается, несмотря на тяжелые погодные условия, все задачи выполняются», — рассказал корреспондент.

Также на артемовском направлении активно используются реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Как отметил Кулага, с помощью артиллерии разведчикам удается зафиксировать возможную ротацию среди Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В рядах российских военнослужащих находятся настоящие защитники своей родины. Так, например, командир взвода РСЗО 150-й дивизии Максим, за плечами которого несколько лет службы по контракту, вернулся с курорта в Индии, чтобы пополнить ряды артиллеристов, защищающих Донбасс.

«Я уже приехал туда (в Азию. ― Ред.), виза годовая была. Прилетели в Дели, и у нас уже на следующий день должен был быть вылет на Гоа. Там оплачено уже всё было. Новости читаю: мобилизацию объявили. Товарищу говорю, что обратно поеду. Приехал к своим же товарищам- артиллеристам, для которых находиться здесь ― честь», ― рассказал Максим.

По словам командира взвода РСЗО 150-й дивизии, он хотел бы стать примером для своего сына-первоклассника.

Накануне корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу «блуждающего» миномета и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС РФ. Военнослужащий с позывным Волкодав отметил, что смена позиций необходима из-за особенностей поведения противника, который делает то же самое. В свою очередь, оператор беспилотника рассказал, что работа ведется и днем и ночью, тем самым обеспечивается гуманитарная помощь и решаются поставленные Минобороны РФ задачи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.