Ранивших двух мужчин в ТЦ в Москве охранников заключили под стражу
Двух обвиняемых в драке с поножовщиной в торговом центре Москвы «Калейдоскоп» охранников поместили под стражу. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры во вторник, 12 декабря.
«Суд заключил под стражу обвиняемых по уголовному делу о покушении на убийство и причинении вреда здоровью двум мужчинам в торговом центре», — сказано в сообщении.
Также отмечалось, что при принятии решения была учтена позиция Тушинской межрайонной прокуратуры.
Конфликт произошел между несколькими мужчинами 10 декабря. Двое охранников сначала устроили словесную перепалку, а потом подрались с персоналом барбершопа. Как отмечают очевидцы, пострадали два сотрудника барбершопа.
В тот же день сообщалось, что по этому факту возбуждено уголовное дело. Также уточнялось, что подозреваемый в совершении преступления задержан.