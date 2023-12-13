Бронегруппа тульских десантников уничтожила до двух отделений ВСУ под Соледаром

Подразделения тульских десантников ведут активную боевую работу по уничтожению украинских формирований к северу от Артемовска. С помощью БМД-4М (боевой машины десанта четвертой модели) бронегруппа уничтожила до двух отделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром. Минобороны РФ 13 декабря показало боевую работу военнослужащих.

Действия штурмовых отрядов поддерживают бронегруппы на БМД-4М, которые ведут огонь по противнику с закрытых огневых позиций. Дальность стрельбы — от 5 до 7 км. Современная боевая машина десанта четвертого поколения оснащена спаренной 100-миллиметровой и 30-миллиметровой автоматической пушкой, а также 7,6-миллиметровым пулеметом ПКТ. Также в боевой машине установлен тепловизор, который позволяет вести огонь как днем, так и ночью.

Получив цель, десантники выдвинулись на заранее подготовленные позиции, после чего открыли огонь по заданным координатам с закрытой огневой позиции, проводя попутную корректировку с беспилотника. Точными выстрелами бронегруппа Тульского гвардейского соединения ВДВ успешно поразила группу пехоты ВСУ, укрытую в блиндажах опорных пунктов. Закончив стрельбу, экипажи оперативно сменили позиции, чтобы не попасть под ответный огонь противника.

«Защита на БМД-4М нужна для того, чтобы на нас не могли лететь дроны-камикадзе. Принципа его работы внутри не знаю, знаю, что он работает на нескольких диапазонах частот. И он подавляет дроны — либо картинка у них пропадает, либо управление. Это дает нам преимущество, и наша машина остается в безопасности. Полевая работа не изменилась: нам поступает команда, какая-либо точка, дежурная машина выезжает, отрабатывает, уезжает», — рассказал командир БМД-4М с позывным Тула.

12 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях российских минометчиков под Угледаром. Он рассказал, как они работают и какое оружие помогает выполнять боевые задачи.

В тот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал работу российских военных на артемовском направлении в тяжелых погодных условиях. Он запечатлел огневую работу бойцов в ливень, подчеркнув, что все задачи, несмотря на непогоду, выполняются в полном объеме.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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