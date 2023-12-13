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В России появится новый мессенджер — аналог Telegram

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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У россиян появится отечественная платформа для коммуникаций под названием «РОСА Мессенджер», выяснили «Известия». Он будет встроен в систему нового телефона Р-ФОН, презентация которого вместе с операционной системой «РОСА Мобайл» пройдет 18 декабря в Москве. Эту информацию «Известиям» подтвердили в компании-разработчике «НТЦ ИТ РОСА».

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«РОСА Мессенджер» подойдет как для обычных граждан, так и для частного бизнеса и госорганизаций. Мы не выбирали Telegram в качестве образца. Наш мессенджер — уникальный продукт, в котором будет функционал, похожий на тот, что есть в мессенджере Павла Дурова», — пояснили в пресс-службе компании-разработчика.

Там также отметили, что новый мессенджер и сам смартфон — более защищенные ресурсы по сравнению с импортными аналогами.

«Дело в том, что большая часть смартфонов, работающих на рынке России, снабжена комплектующими разных производителей. Это микрофон, камера, модули Wi-Fi, Bluetooth и так далее. Поставщики сами пишут драйверы для этих аппаратных компонентов, чтобы они нормально работали в операционной системе. Проблема в том, что часть кода поставляется в закрытом виде, а значит, там могут быть программные закладки, которые будут использовать разные недекларированные возможности, например, шпионить за владельцем смартфона», — пояснили в компании.

Там отметили, что ее инженеры сами написали драйверы для всех аппаратных компонентов Р-ФОНа.

«Главное преимущество в том, что Р-ФОН — российский телефон, а значит, защищен от американских санкций», — сообщили в «НТЦ ИТ РОСА».

В компании отметили, что Минпромторг включил смартфон в соответствующий реестр отечественного оборудования. А Минцифры признало «РОСА Мобайл» отечественной операционной системой, она была включена в реестр российского софта.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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