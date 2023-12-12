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В Париже задержали подозреваемого в использовании программы-вымогателя россиянина

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vincent Isore
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Россиянин, подозреваемый в получении крупной суммы в криптовалюте в результате мошеннических действий программы-вымогателя хакерской группировки Hive, был задержан 5 декабря во время пребывания в Париже. Ему «около 40 лет и он проживал на Кипре», сообщило радио RMC.BFMTV данные главы отдела киберрасследований Управления по борьбе с киберпреступностью Кристофа Дюрана.

Программа-вымогатель требовала выкуп за разблокировку взломанных компьютерных систем. Ее жертвами стали порядка 60 пользователей, в основном компаний, среди которых Altice, Damart, Национальная школа гражданской авиации (Enac), совет департамента Приморская Сена, мэрия Анси и другие.

У задержанного гражданина РФ было изъято более €570 тыс. в криптовалютах в ходе обыска его кипрского дома, добавил Дюран. Киберразведчики «проследили финансовые потоки в криптовалютах», соответствующие выкупам жертв, вплоть до «кошельков, которыми управляет» тайный банкир. Затем, благодаря работе с информацией из открытых источников и техническим данным, киберполиция смогла идентифицировать и найти подозреваемого в Париже.

Hive — одна из ведущих мировых хакерских сетей, которая атаковала порядка 1,5 тыс. организаций в 80 странах и собрала более $100 млн посредством требования выкупа. Группировка была ликвидирован в январе сотрудниками ФБР в координации с полицией Германии и Нидерландов, а также Европолом.

В посольстве РФ в Париже заявили, что французские власти не уведомляли дипломатов о задержании российского гражданина на территории республики. Они узнали об этом из материалов СМИ, добавили в ТАСС.

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В марте Die Welt сообщила, что правоохранительные органы Германии установили нескольких членов международной хакерской группировки «Двойной паук», в состав которой, по их версии, входят граждане России, Украины и Молдавии.

В полиции уточнили, что группировка якобы «обладает связями с Россией», но доказательств связи хакеров с российскими госструктурами нет.

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