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NYT сообщила о нежелании спикера палаты представителей фотографироваться с Зеленским

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Спикер палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон 12 декабря не захотел фотографироваться вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе второго дня его визита в Вашингтон, а также старался избегать его. Это отметил корреспондент издания The New York Times (NYT) Роберт Джимисон.

«Офис спикера Джонсона опубликовал фотографию его частной встречи с президентом Зеленским. В отличие от других членов руководства конгресса, Джонсона и Зеленского не видели и не фотографировали вместе за пределами встречи», ― написал Джимисон.

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Сегодня завершается второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хочет доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи». 11 декабря Зеленский в Вашингтоне встретился с представителями вашингтонских оборонных компаний и попросил их совета перед переговорами с президентом США Джо Байденом.

12 декабря в расписании Зеленского был запланирован визит в Белый дом, а также встреча с сенаторами и спикером палаты представителей США.

В этот же день сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что Зеленский не рассказал на встрече с американскими сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового.

При этом предыдущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти в сентябре также довольно холодно общался с Зеленским — тогда он отказался от приглашения президента Украины. Маккарти отметил, что в вопросе помощи Украине поддерживает строгий надзор за всеми средствами, которые выделяются Киеву. Он выступил против бесконтрольного выделения помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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