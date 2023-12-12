Не менее 42 человек пострадало в пожаре в многоэтажке в центре Буэнос-Айреса
Одна женщина погибла и не менее 42 человек пострадало в пожаре в многоэтажном здании в центре Буэнос-Айреса. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает издание Buenos Aires Times.
По информации издания, пожар вспыхнул на шестом и седьмом этажах здания судебной власти города. Очевидцы рассказали, что слышали два взрыва. Погибшая женщина в момент происшествия находилась на восьмом этаже.
Не менее 42 человек обратились за медицинской помощью, 35 из них были госпитализированы.
Информационное агентство Noticias Argentinas сообщило, что около 12 человек застряли на крыше здания в ожидании прибытия помощи.
Окрестные улицы были перекрыты для ликвидации чрезвычайной ситуации.
Ранее, 12 декабря, сообщалось о ликвидации в Оренбургской области пожара площадью 7,2 тыс. кв. м на территории одного из фермерских хозяйств. Уточнялось, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.