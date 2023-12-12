СМИ Украины сообщили о взрывах в Одесской области

Взрывы прогремели вечером во вторник, 12 декабря, в Одесской области Украины после объявления воздушной тревоги, сообщило издание «Страна.ua».

Уточняется, что характерные звуки слышны в Одессе, а также в Черноморске, где работает одноименный морской торговый порт. Предполагается, что взрывы — работа системы противовоздушной обороны (ПВО),

Согласно данным карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, помимо Одесской с 19:59 воздушные сирены работают в Николаевской и с 21:57 — в Винницкой областях. Под Одессой предупреждение действует с 20:36.

Ранее, 10 декабря, в Одесской области также прогремели взрывы, сработала система ПВО.

До этого, 9 декабря, украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. В тот же день сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.