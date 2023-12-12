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В работе устройств «Яндекса» для «умного» дома произошел сбой

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Трудности с управлением устройствами «умного дома» по сети Wi-Fi возникли у девайсов «Яндекса», следует из жалоб пользователей, размещенных 12 декабря на сайте сервиса Downradar.

Как указано в секции комментариев, сбои в работе зафиксированы у умных лампочек, пультов, голосовых помощников «Алиса». Последние не выполняли отданных им команд. Сообщения о заминках поступали из Москвы, регионов, а также из Минска.

Позднее в IT-компании заявили, что все устройства «Яндекса» продолжают функционировать после непродолжительного сбоя.

«На текущий момент все устройства работают в штатном режиме», — приводит сообщение компании ТАСС.

Ранее, 6 декабря, «Яндекс» предоставил пользователям доступ к программе Yandex GPT API для создания «умных» помощников и чат-ботов. В пресс-службе компании указали, что теперь стала доступна большая модель в асинхронном режиме, которая лучше справляется со сложными текстовыми задачами.

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26 октября руководитель бизнес-группы поиска и рекламных технологий компании Дмитрий Масюк сообщил, что главная страница «Яндекса» ya.ru изменится. Цель изменений — увеличить время просмотра пользователями главной страницы.

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