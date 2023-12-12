Еще 10 общественных пространств планируют обновить в Красноярске в 2024 году

На территории Красноярска в 2024 году планируют благоустроить еще 10 общественных пространств. Об этом сообщает городская администрация.

Речь идет о четырех набережных, пяти городских скверах и променаде. Данные территории местные жители выбрали посредством голосования.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, уже стартовал поиск подрядчика на проведение очередного этапа работ в сквере на месте бывшего Казачьего рынка в Советском районе. Там уже проложены дорожки и тропинки, установлены системы освещения и видеонаблюдения, обустроен большой детский городок и площадка с уличными тренажерами, установлены урны и лавочки, выполнено озеленение. Также в сквере продолжается строительство спорткомплекса с бассейном.

Территории обновят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В ближайшее время будет объявлено о поиске исполнителей на продолжение благоустройства сквера «Сибсталь», набережной реки Кача и сквера в Ветлужанке.