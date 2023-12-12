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Сенатор США Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе старым хламом

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский не рассказал на встрече с американскими сенаторами и спикером палаты представителей США ничего нового. Об этом 12 декабря заявил сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт.

«Это всё тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового», — цитирует его газета New York Times.

Политик подчеркнул, что с Зеленским обсуждались границы Украины, при этом американский лидер игнорирует обсуждение границы США с Мексикой, на котором настаивают республиканцы, уточняет «Газета.Ru».

«С Зеленским мы говорили об Украине и ее границах, но Джо Байден, президент этой страны, абсолютно не принимает участия в обсуждении наших границ... Демократы не заинтересованы в разговоре о безопасности наших границ. Это возмутительно», — заявил Шмитт на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее во вторник председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Зеленский отправился в США, чтобы попросить усилить поставки вооружений, увеличить финансирование, но надежд на успех не так много.

По его словам, во время встречи Зеленского и президента США речь пойдет о кризисной ситуации на Украине.

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В этот же день в Кремле заявили, что будут внимательно следить за встречей политиков. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, их встреча не изменит ход движения спецоперации по защите Донбасса.

Накануне, 11 декабря, украинский президент обрушился с критикой на конгресс и призвал Вашингтон предоставить республике дополнительную военную помощь.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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