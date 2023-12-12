Два человека пострадали в результате нападения с ножом в баре в Москве

Два человека пострадали в результате нападения посетителя с ножом в баре «Коньяк» на востоке Москвы. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в ночь на вторник. Как видно на записи с камер видеонаблюдения, в заведении у барной стойки находились шесть человек. Во время распития алкоголя между посетителями вспыхнул конфликт.

Камеры зафиксировали, как мужчины сначала пытались успокоить агрессивного гостя. Далее конфликтовавший схватил с барной стойки нож, которым резали фрукты, и попытался с ним догнать оппонента, после чего его остановили. Затем мужчина исчез с поля зрения камер.

«Двое пострадали. Их госпитализировали с порезами рук», — уточнил собеседник, добавив, что нападавший успел скрыться до приезда полиции.

В настоящее время мужчину разыскивают. Посетители бара видели его в первый раз и не располагают о нем никакой информацией, кроме имени.

Днем ранее в баре в центре Москвы произошло еще одно нападение с ножом. Злоумышленник нанес несколько ножевых ранений посетителю на улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).