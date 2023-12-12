Еще один сельский ФАП достроят в Хабаровском крае до конца года

В районе имени Лазо в Хабаровском крае до конца года планируют завершить строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Завершается строительство ФАПа в селе Кругликово. Рассчитываем, что до конца года мы введем объект в эксплуатацию, а далее предстоит процедура лицензирования, после которой в фельдшерско-акушерском пункте начнется прием пациентов», — рассказал и. о. первого замминистра строительства Темирлан Магомаев.

По его словам, сейчас подрядчик монтирует в здании внутренние перегородки, стропильную систему конструкции кровли, а также приводит в порядок прилегающую территорию. Пункт будет рассчитан на 25 посещений в смену. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

До конца декабря в эксплуатацию также планируется ввести фельдшерские пункты в поселках Быстринск и Решающий, в селах Шереметьево и Харпичан.