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ВШЭ: форум «Россия» на ВДНХ вызвал чувство гордости за страну у 97% посетителей

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Экспозиции на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве вызвали чувство гордости за Отечество у 97% посетителей, сообщил 12 декабря директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

«Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое, 97% отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией», — цитирует социолога «РИА Новости».

Он уточнил, что три недели на выставке работали студенты ВШЭ, они проводили анкетирование-опрос посетителей мероприятия.

«Больше половины опрошенных сказали, что реальные впечатления превзошли ожидания. Причем женщины чаще давали такой ответ», — резюмировал специалист.

В анкетировании больше участвовали женщины — их было 65%.

О том, что мероприятие вызвало у посетителей патриотическое чувство, заявлял также директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Когда гости выставки отвечали на вопрос о впечатлениях, то говорили о патриотизме, единстве и сплоченности.

Исследование ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР было проведено среди 1293 гостей мероприятия.

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4 декабря президент РФ Владимир Путин впервые посетил выставку-форум «Россия». Он осмотрел зал «Патриотизм», побывал в павильоне Минпромторга «Сделано НАМИ» и на других площадках. Позднее, 5 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путину понравилось на выставке.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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