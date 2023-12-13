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Морозные цели

Экономист Лазарь Бадалов — о том, как расширение арктической ипотеки повлияет на развитие региона
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Президент РФ Владимир Путин на днях согласился с тем, что максимальная сумма кредита по арктической ипотеке — 6 млн рублей — сейчас недостаточна и ее необходимо увеличить. Освоение Сибири и Арктики для нашей станы — вопрос стратегический начиная еще с времен царской России. И сегодня эта задача остается особо актуальной — Арктический регион обладает колоссальными экономическими возможностями.

Особое значение он приобретает в условиях экономических санкций и необходимости расширения логистических путей в дружественные страны. Дело в том, что Северный морской путь — самый короткий маршрут из России в Китай и в этом году по нему прошло рекордное количество нефтяных танкеров. Даже несмотря на наличие льдов, которые существенно затрудняют судоходство.

Среднее время доставки нефти в порты Китая из Приморска и Мурманска по Севморпути составляет 40 и 27 дней соответственно против среднего времени в 50 дней для обоих городов при перевозке по традиционному южному маршруту. За летний сезон – 2023 Россия экспортировала в Китай 10,4 млн баррелей нефти на 13 судах из портов Арктики и Балтики. И в данном транспортном коридоре заинтересована не только Россия, но и Китай, понимая всю стратегическую важность логистического пути.

Также не стоит забывать об энергетическом потенциале региона и, конечно же, о необходимости обеспечения национальной безопасности и обороны.

Потенциал невозможно раскрыть без развития инфраструктуры, комплексного обустройства этих территорий. В связи с этим в ближайшее время в городах российской Арктики должны появиться специалисты для освоения региона, а им понадобится современное и комфортное жилье. Власти обозначили 16 населенных пунктов и крупных агломераций, в которых будет запущен процесс создания необходимой инфраструктуры. В этой связи расширение программ ипотечного кредитования выглядит логичным.

Интерес к льготной арктической ипотеке в связи с ростом процентных ставок по обычным программам ипотечного кредитования может увеличиться. Привлекать специалистов нужно не только за счет высокого уровня дохода, но и доступности жилья. И без урегулирования этого вопроса задача освоения Арктического региона решена не будет. Поэтому ипотечные программы, в том числе наличие льготной ипотеки, играют ключевую роль.

Опыт показывает, что программы льготного кредитования действительно помогают решать стратегические задачи, стоящие перед государством. Например, достаточно посмотреть на программу IT-ипотеки или военной ипотеки.

Сейчас показатель ввода квадратных метров в регионе вырос на 36%, но этого точно недостаточно — еще необходимо расселить аварийное жилье, модернизировать устаревший фонд ЖКХ и развивать туризм, у которого в Арктике тоже огромный потенциал.

Льготная ипотека повлияет на развитие строительной отрасли. Это польза не только для застройщиков, но и для местных бюджетов, которые получат дополнительный доход, а регион — новые рабочие места, создание не только нового жилья, но и развитие инфраструктуры в целом. Положительный опыт существует еще с времен СССР, но только тогда жилье было социальным, сейчас так уже не получится. Однако строить и продавать жилье по рыночным механизмам тоже неправильно.

И, учитывая ужесточение требований Банка России к ипотечным кредитам, трудно представить, как может развиваться ипотечное кредитование в Арктике без государственной поддержки.

Автор — кандидат экономических наук, доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов

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