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Более 80 общественных пространств и 88 дворов благоустроили в ЕАО

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В Еврейском автономной области с 2017 года благоустроили 88 дворов и 85 общественных пространств. Об этом сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на региональное правительство.

Работы на объектах проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустройство еще одного пространства, расположенного в Биробиджане, находится на стадии завершения.

С 2019 года индекс качества городской среды в ЕАО поднялся со 146 до 168 баллов. При расчете учитывается доступность спортивной инфраструктуры, благоустройство, безопасность дорожного движения, развитость сферы услуг, состояние жилого фонда, обеспеченной коммунальной инфраструктурой и другие моменты.

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