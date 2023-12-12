Что известно о школьниках, потушивших Вечный огонь в Петербурге. Главное

Школьники из семей мигрантов потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге, после чего скрылись. Позднее они были задержаны сотрудниками полиции. «Известия» собрали всю известную на данный час информацию о происшествии и его участниках.

Что известно об инциденте с Вечным огнем в Петербурге

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть в воскресенье, 10 декабря, вечером. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что подростки потушили Вечный огонь в городе Красное Село, входящем в состав Красносельского района Санкт-Петербурга. Камеры наблюдения зафиксировали у мемориала троих несовершеннолетних.

На записи, которая появилась в распоряжении «Известий», видно, как школьники черпают снег и бросают его в пламя. Затем они убегают.

Позднее правоохранительные органы задержали ребят 10 и 14 лет. Их личности были быстро установлены: они оказались из семей мигрантов из ближнего зарубежья. Детей опросили и передали родителям.

Потушивших Вечный огонь школьников депортируют из России

В ходе проверки выяснилось, что семьи школьников-иностранцев проживают на территории России с нарушением миграционного законодательства.

«В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ», — сказали в пресс-службе главка МВД по региону.

В ведомстве добавили, что подростков вместе с их родителями, а также материалы полицейской проверки передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Вечный огонь в Красном селе тушили уже неоднократно

Тушение Вечного огня случалось в Красном Селе и ранее. Так, в феврале 2021 года школьники кинули снег в Вечный огонь в Дворцовом парке, после чего пламя погасло. К происшествию оказались причастны четверо детей 10–12 лет.

Спустя всего месяц в полицию Красносельского района поступило сообщение о том, что кто-то потушил Вечный огонь уже в Верхнем парке. Произошедшее также попало на камеры.

Подобные инциденты происходят и в других городах России. Один из последних случаев произошел в начале декабря в Саратове. Подростки закидали Вечный огонь снегом, после чего устроили там фотосессию. Соответствующие кадры были распространены в соцсетях. Полицейские установили личности молодых людей — ими оказались школьники 12–13 лет.

Летом в Волгограде задержали 15-летнего подростка, прикурившего от Вечного огня братской могилы. По данным с записи видеонаблюдения, вечером 2 июля юноша подошел к Вечному огню, поднес сигарету, а затем как ни в чем ни бывало отправился дальше.

Почему школьники устраивают выходки у Вечного огня

Согласно сводкам МВД, выходки у Вечного огня чаще всего устраивают школьники. Как считает главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков, причина этого кроется в том, что у молодого поколения память о войне уходит на второй, третий план. Он отметил, что в силу возраста, еще не сформировавшихся интеллектуальных и психических факторов война для них какая-то далекая история, почти как Куликовская битва. Другая проблема, по мнению эксперта, заключается в «безбашенной самопрезентации».

«Стоит ли удивляться тому, что люди тушат Вечный огонь, забрасывают его снегом, когда даже онлайн в эфире своего YouTube-канала они готовы убивать, мордуя кого-то кулаком в лицо, или умирать, сбрасываясь с высоты. Самопрезентация ради самопрезентации», — замечает Рудаков.

Учитель истории из Нижегородской области Дмитрий Казаков называет происходящее отражением социально-экономических проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. По его словам, если в обществе всё относительно хорошо, то возникает меньше противоречий, а у подростков появляется больше возможностей для самореализации другими способами.

Какое наказание предусмотрено за глумление над Вечным огнем

В комментарии «Известиям» ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Тулупов рассказал, что в судебной практике есть примеры разной оценки противоправных действий, совершенных в отношении Вечного огня.

Так, в случае если суд усмотрит в выходках у Вечного огня признаки вандализма, то нарушителей ждут серьезные последствия. В частности, санкции ст. 214 УК РФ («Вандализм») предусматривают наказание до трех лет лишения свободы. За правонарушение по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») можно получить до пяти лет лишения свободы. А ст. 243 УК РФ («Уничтожение объектов культурного наследия») предполагает до шести лет колонии.

При этом если наряду с указанными правонарушениями на памятники, например, были нанесены надписи или рисунки c националистической символикой, либо высказывались соответствующие лозунги в присутствии посторонних лиц, то содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных соответственно ст. 214, ст. 243 или ст. 244 УК РФ, а также ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

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