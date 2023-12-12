Еще одна модельная библиотека открылась в Амурской области

В поселке городского типа Ромны в Амурской области по модельному стандарту модернизировали библиотеку. Об этом сообщает региональное правительство.

В рамках обновления в библиотеке создали различные зоны для работы и учебы, проведения выставок и массовых мероприятий, отдыха, знакомства с библиотекой и периодикой. Основная зона обслуживания читателей получила название «Книгосфера». В ней также оборудованы отдельные места для работы, тихая зона для чтения, расположен краеведческий фонд.

Стоимость обновления составила 5 млн рублей. Средства были выделены в рамках нацпроекта «Культура», уточняет ИА PriamurMedia.

В 2021 и 2022 годах в Амурской области в рамках нацпроекта создали восемь модельных библиотек. В 2023-м предусмотрена модернизация еще восьми.