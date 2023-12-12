США и Канада расширили антироссийские санкционные списки

США вместе с Канадой расширили антироссийские санкции, об этом 12 декабря сообщается на портале американского минфина и сайте канадского кабмина.

Так, под канадские санкции попали еще 30 граждан России. В санкционный список США, в свою очередь, были добавлены 23 физлица из России, Китая, Пакистана, Республики Корея и Турции.

Кроме того, в американский санкционный список включены более 200 предприятий из России, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивских островов. Их работа затрагивает промышленный, финансовый, горнодобывающий и девелоперский сектора, а также сферу медиа.

До этого, 8 декабря, агентство Reuters признало, что Россия успешно преодолевает западные ограничения. Экономика страны объемом $2,2 трлн пережила давление санкций лучше, чем ожидал Запад, несмотря на попытки изоляции РФ, отметило агентство.

7 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что, несмотря на изоляционную политику Запада, российские банки работают стабильно и устойчиво.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.