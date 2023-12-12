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Еще 22 гражданина РФ пересекли КПП «Рафах» для отправки в Каир

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Фото: Global Look Press/Sui Xiankai
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МЧС России сообщило 12 декабря о пересечении контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта еще 22 гражданами РФ и членами их семей.

«Сегодня еще 22 человека пересекли КПП «Рафах». Сейчас эвакуированные россияне и члены их семей на автобусах направляются в Каир», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что в оперативном штабе прибывшим будет оказана всесторонняя помощь от российских спасателей, психологов и врачей.

Накануне сообщалось, что из зоны палестино-израильского конфликта через КПП удалось вывезти в Россию более 1050 соотечественников. По данным МИД РФ, над скорейшим завершением эвакуации россиян работают дипмиссии Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИДа, МЧС и других ведомств.

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Также 11 декабря посол России в Израиле Анатолий Викторов отметил, сектор Газа не покинуло несколько десятков россиян и их родственников. Работа дипведомства по их эвакуации продолжается.

Ранее, 10 декабря, очередной спецрейс МЧС с эвакуированными из сектора Газа гражданами прибыл в аэропорт Домодедово. Всех пассажиров обеспечили горячим питанием и теплой одеждой.

О возобновлении эвакуации из сектора Газа россиян и их родственников-палестинцев сообщалось 2 декабря.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское исламистское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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