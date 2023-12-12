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Строительство ледовой арены в Дальнегорске завершат в 2024 году

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В Дальнегорске (Приморский край) в 2024 году планируют завершить строительство ледовой арены и ввести ее в эксплуатацию. Об этом сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.

«В эксплуатацию арену намерены ввести в следующем году. На сроки может повлиять транспортировка необходимых материалов. Тем не менее один из самых важных компонентов, доставка которого могла быть затруднена, — холодильная установка — уже прибыл в Дальнегорск», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА PrimaMedia, помимо спортивного ядра проект предусматривает обустройство тренажерного зала, раздевалок, душевых, трибун и административно-бытовых помещений. На арене будут проходить тренировки, официальные соревнования по фигурному катанию и хоккею районного и межрайонного уровней, сеансы массового катания на льду.

Объект возводят в рамках нацпроекта «Демография». В настоящее время уже завершено устройство фундамента.

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