Почти треть россиян описали свой карьерный путь в 2023 году словом «выгорание». Это следует из проведенного сервисом для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» исследования, с результатами которого ознакомились «Известия».

В частности, словом «выгорание» охарактеризовали свою карьеру в текущем году 32% опрошенных, это определение стало самым популярным среди россиян. При этом «достижение» выбрали 27% респондентов, а «успех» — 22%. В топ-5 слов также вошли «переработка» — 19% и «обучение» — 18%.

Далее в рейтинге расположились «подработка» и «повышение» — по 14% голосов, «удаленка» — 12%, «токсичность» — 11% и «руководство» — 8%.

«С 2019 года профессиональный синдром эмоционального выгорания включен в Международный классификатор болезней, а значит официально признан фактором, влияющим на состояние здоровья. Поэтому лечить его призывами «собраться» или «просто немного передохнуть» неэффективно», — заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Она напомнила, что сотрудникам следует больше внимания уделять балансу рабочей и личной жизни. Работодатели, в свою очередь, могут предотвратить потерю интереса к работе с помощью различных мероприятий.

«Также важно дать сотрудникам понять, что они — ценное звено в компании и работодатель заинтересован в их развитии. Кроме того, дружный коллектив и потенциальный рост делают работников более устойчивыми к выгоранию», — резюмировала Санина.

Исследование проводилось в декабре, в нем приняли участие более 3500 пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России.

5 декабря из другого исследования «Работа.ру» стало известно, что 57% россиян готовы поменять место трудоустройства, а еще 50% — профессию. Среди критериев, по которым опрошенные готовы выбирать новую работу, лидируют высокая зарплата и финансовое вознаграждение — так ответили 83%. Кроме того, важны адекватный коллектив и руководство (55%), расположение офиса (38%) и гибкий рабочий график (37%).